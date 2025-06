Criticata sui social per il suo aspetto, Alessia Marcuzzi viene difesa da Elena Santarelli. Intanto la conduttrice resta sé stessa.

Alessia Marcuzzi è finita ancora una volta al centro dell’attenzione social, ma stavolta non per uno dei suoi progetti televisivi o per i gossip che la vedono protagonista, bensì per alcune critiche ricevute in merito al suo aspetto fisico. Alcuni utenti le hanno rivolto commenti pungenti e insinuazioni legate alla sua magrezza, riaccendendo un dibattito frequente quando si tratta di corpi femminili esposti pubblicamente. A intervenire in sua difesa è stata l’amica e collega Elena Santarelli, che ha deciso di prendere posizione contro certe osservazioni, ricordando il diritto di ogni donna di mostrarsi liberamente, senza dover rispondere a standard imposti o giudizi esterni. Andiamo a scoprire cosa è successo nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez, la frecciata ad Alessia Marcuzzi: in pochi l’hanno notato. Cosa ha detto sulla conduttrice

Photo Credits: Kikapress