Elisabetta Gregoraci fa scatenare le proteste del pubblico di Audiscion: cosa hanno notato sulla sua conduzione.

Debutto con rivolta del pubblico per Audiscion, il nuovo programma comico di Rai Due condotto da Elisabetta Gregoraci. I telespettatori hanno notato subito un dettaglio proprio sulla conduttrice che non sembra essere andato giù a nessuno. Cosa avrà combinato?

Audiscion: il debutto del nuovo programma di Elisabetta Gregoraci non perdona. Cosa ha notato il pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Elisabetta Gregoraci ha debuttato su Rai Due con Audiscion, il suo nuovo programma nel quale, insieme a Gigi & Ross, “prende di mira” comicamente tanti personaggi del mondo dello spettacolo…

L’esordio è stato piuttosto clamoroso per via di un piccolo particolare che ha riguardato la conduttrice: i telespettatori hanno notato che seguiva pedissequamente il gobbo, leggendo praticamente tutte le parole che ha pronunciato.

I commenti, si sono subito affollati, come ad esempio: “togliete il gobbo alla Gregoraci, ogni singola cosa che dice la legge , ma non è possibile un po’ di naturalezza ma come si fa ad affidare un programma a lei che non ha mai brillato come conduttrice inadattissima“.

Oppure: “Ma possibile che a 46 anni la Gregoraci dopo 20 anni di ‘carriera’ non riesce MAI ad andare a braccio? Occhio sul foglio, occhio sul gobbo, E BASTA!!”. O ancora: “Mamma mia, la Gregoraci ha questo grande talento di essere sempre visibilmente fuori posto. Ma come fa?”.

