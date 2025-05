Conclave e fumata nera, ma a far notizia è lo “scontro” su La7 tra Mentana e Gruber: il pubblico si divide e il web si riempie di battute.

In occasione del conclave e della fumata nera di questa sera, 7 maggio, è andata in scena anche una nuova puntata dello scontro a distanza tra Enrico Mentana e Lilli Gruber su La7. Proprio così: nonostante la maratona dedicata alla prima giornata di votazione per eleggere il nuovo papa, il direttore del TG del settimo canale si è fatto in qualche modo “battere” dalla collega… È stato solo un caso del destino, ma la questione ha fatto impazzire subito i telespettatori che si sono riversati sul web, dove i commenti ironici praticamente non si contano!

Leggi anche: — Conclave d’oro, ecco quanto guadagnano i cardinali e quanto costa eleggere un Papa

Fumata nera: nuovo capitolo dello scontro tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana su La7

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Siamo abituati a seguire le lunghe maratone di Enrico Mentana su La7 e, anche in occasione del conclave, non poteva mancare l’appuntamento con lui.

In questa prima giornata, come sappiamo, la votazione si è conclusa con la fumata nera, che ha coinvolto in qualche modo sia lo stesso Mentana sia la sua collega di rete, Lilli Gruber.

Tra i due i rapporti non sono mai stati troppo idilliaci, specie in seguito al fatto che spesso il direttore del TG La7 si sia dilungato, facendo sì che Otto e Mezzo cominciasse con qualche minuto di ritardo.

Stavolta, però, è andata in scena una piccola vendetta della Gruber: nonostante Mentana abbia aspettato a lungo in collegamento per poter dare l’annuncio della fumata, questa è arrivata quando era già cominciato Otto e Mezzo…

Tanto è vero che su X in molti si sono divertiti a commentare la cosa, tra un “Mentana costretto a mandare le immagini della fumata in differita” e un “Mentana nero come la fumata“, c’è chi scrive: “Mentana per due ore aspetta la fumata sputando le tonsille, senza servizi e ospiti, la fumata arriva durante il programma di Lilli Gruber“.

Photo Credits: Shutterstock