Sai com’è nata ‘Mooseca’, la parola-tormentone che Enrico Papi usa praticamente da sempre? L’ha rivelato direttamente lui.

Dopo il successo della versione Celebrity di Sarabanda, Enrico Papi è stato intervistato in una diretta Instagram, nella quale ha spiegato com’è nato “Mooseca“, il famoso tormentone che ormai lo accompagna da anni e che, dai tempi della prima storica Sarabanda, non possiamo non associare a lui.

“Mooseca”: com’è nato il tormentone di Enrico Papi

Enrico Papi, da anni, lo associamo a “Mooseca“, la sua celebre frase tormentone lanciata ai tempi della prima Sarabanda e diventato un po’ il suo marchio di fabbrica, tanto che nel 2017 ne fece una vera e propria canzone.

Ebbene, ora, in una diretta Instagram ha spiegato da dove arriva quella parola, che non poteva che essere un omaggio al più grande dei grandi.

“Moseca nasce perché io, quando dovevo lanciare le canzoni, dicevo ‘Maestro, Moseca!’ perché in realtà il grande Totò, in un film, faceva il direttore d’orchestra e faceva ‘Moseca!'”, ha rivelato Papi.

E poi ha aggiunto: “Io siccome sono un amante di Totò, per me è stato il più grande in assoluto, direi nel cinema a livello mondiale…”

Insomma, un omaggio sentito che è riuscito a imporsi decenni dopo la prima versione come vero e proprio inno generazionale. Il motivo sta anche nella capacità della rete di rilanciarla. Anni dopo la prima Sarabanda, infatti, sul web cominciarono a circolare video e montaggi di Papi che ripeteva “Mooseca” fino allo sfinimento, trasformando il tormentone in un vero e proprio meme in grado di trascendere addirittura il tempo e lo spazio e arrivare intatto ad oggi in un giro di quasi 30 anni!

Photo Credits: Shutterstock