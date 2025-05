Big Mama tace durante l’esibizione dell’artista israeliana all’Eurovision, ma Selvaggia Lucarelli non resta in silenzio: il dibattito infiamma i social.

L’Eurovision Song Contest 2025 continua a far discutere, non solo per la musica ma anche per l’atteggiamento dei conduttori italiani: durante la seconda semifinale, Big Mama è rimasta in silenzio nel momento dell’esibizione dell’artista israeliana Yuval Raphael: niente commenti, nessuna introduzione, nessun accenno nemmeno al momento della sua qualificazione alla finale. Un atteggiamento che non è passato inosservato e che ha scatenato un’ondata di reazioni. Tra queste anche quella di Selvaggia Lucarelli, che come di consueto ha scelto i social per dire la sua sulla condotta della rapper di fronte alla kermesse continentale. E come spesso accade, quando la giornalista interviene, la polemica non tarda ad arrivare. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

