Eurovision 2025: durante l’esibizione di Israele, la regia nasconde i fischi, ma un gesto silenzioso da parte di un fan cambia tutto e accende il dibattito.

L’Eurovision Song Contest 2025, trasmesso da Basilea, non smette di far parlare di sé. Durante l’esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael, l’atmosfera si è fatta tesa: il pubblico ha reagito con dissenso, ma la regia ha scelto di minimizzare le contestazioni, evitando inquadrature dirette e abbassando il volume dei fischi. Eppure, una scena è bastata a catalizzare l’attenzione: tra il pubblico, un fan israeliano, bandiera alla mano, ha guardato fisso in camera e ha fatto un gesto chiaro rivolto agli obiettivi e al pubblico che da tutto il mondo assisteva alla kermesse. Una risposta che ha subito acceso il dibattito tra chi parla di censura, chi difende la musica come linguaggio universale e chi si interroga sulla presenza di Israele in gara. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

