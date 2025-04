Irma Testa ha rivelato che un fandom del Grande Fratello avrebbe espresso sostegno a lei e sua sorella prima di entrare a The Couple.

Comincia un nuovo dibattito su The Couple a causa di alcune dichiarazioni di Irma Testa: durante una conversazione nella casa che fu del Grande Fratello, la campionessa olimpica ha rivelato un retroscena curioso, dato che pare che prima dell’ingresso nel reality show condotto da Ilary Blasi, lei e la sorella sarebbero state contattate da un fandom molto seguito e influente legato proprio ad una concorrente del GF. Il fandom in questione avrebbe espresso tutto il suo sostegno nei loro confronti per il nuovo programmo. Un endorsement non da poco, considerando l’impatto che certi gruppi di fan possono avere sui social e sull’andamento di un reality. Ma davvero l’intero fandom ha scelto di appoggiare le sorelle Testa? O si tratta solo del gesto isolato di qualche fan particolarmente entusiasta? E, soprattutto, di quale fandom si tratta? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando questo nuovo video!

