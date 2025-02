Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato, ma ha già regalato un piccolo mistero che sta facendo discutere il popolo del web: durante la tradizionale sfilata dei cantanti in gara davanti al Teatro Ariston, Fedez è apparso con un look elegante, ma è stato un piccolo dettaglio dei suoi occhi a catturare l’attenzione. Le pupille del rapper, infatti, sembravano insolitamente dilatate e di un nero intenso, quasi inquietante, lasciando molti a chiedersi se si trattasse di un effetto ottico, di lenti a contatto scure o di qualcos’altro. Cosa nasconde davvero questo dettaglio? E perché ha suscitato così tanta curiosità? Cosa aveva davvero Fedez agli occhi? Scopri tutti i dettagli nel nostro nuovo video!

Fedez: il mistero degli occhi sulla passerella di Sanremo 2025

In attesa dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, i cantanti in gara hanno sfilato come da tradizione davanti all’Ariston: tra loro anche Fedez, sui cui occhi, però, in molti hanno notato un dettaglio che sta diventando un mistero…

Fedez si è presentato con un lungo cappotto nero e una camicia bianca con il colletto alto, ma osservando le sue pupille, tanti le hanno viste dilatate e insolitamente scure.

C’è chi sostiene che, in realtà, quelli non siano i suoi occhi ma il rapper abbia indossato delle lenti a contatto scure, forse per proteggersi dalle luci di flash, faretti e proiettori.

Altri hanno scherzato sulla situazione, paragonando le sue pupille a quelle di Nebula di Guardiani della Galassia.

Quale sarà la verità?

