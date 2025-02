Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, alcuni cantanti di Sanremo 2025 sono sfavoriti dalle stelle e difficilmente vinceranno. Scopri chi sono!

Il Festival di Sanremo 2025 comincerà stasera e, oltre alle previsioni di tutti gli appassionati, anche le stelle hanno qualcosa da dire: secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, alcuni segni zodiacali si troveranno in una posizione assolutamente sfavorevole durante la kermesse musicale, rendendo difficile la vittoria per i cantanti nati sotto quelle costellazioni. Tra opposizioni astrali e influenze planetarie poco propizie, le stelle suggeriscono che alcuni artisti potrebbero dover affrontare una settimana particolarmente complicata. Chi sono i cantanti che, secondo l’astrologia, difficilmente arriveranno alla vittoria del Festival? E quali sono i segni che sembrano destinati a subire “colpi bassi”? Per scoprirlo, non ti resta che guardare il nostro nuovo video!

Oroscopo Sanremo 2025: chi non vincerà secondo le stelle?

Il Festival di Sanremo 2025 sta per iniziare e, tra bookmakers e fandom, anche l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà qualche indicazione riguardo a cosa potrebbe accadere…

In particolare, se andiamo a vedere la classifica settimanale del celebre astrologo, all’ultimo posto troviamo i segni Scorpione e Capricorno… Il primo ha la Luna un po’ in contrasto, mentre il secondo si trova con Venere e Marte in opposizione e sembra essere incline a subire colpi bassi.

Se andiamo a vedere la lista dei cantanti di Sanremo 2025, dunque, a essere particolarmente vulnerabili saranno tre artisti…

La prima è Sarah Toscano, Capricorno, nata il 9 gennaio e all’esordio sanremese con ‘Amarcord’… Segue Rocco Hunt, con ‘Fuorilegge’, Scorpione nato il 21 novembre. Chiude la lista Clara, Scorpione anche lei, nata il 25 ottobre 1999 e che al Festival si presenta con ‘Febbre’.

Secondo le stelle, nessuno di loro vincerà il Festival. Come andrà a finire?

