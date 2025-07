L’incidente in barca di Temptation Island 2025 non sarà mostrato in tv: a deciderlo è stata Maria De Filippi, ma Filippo Bisciglia ne ha raccontato la dinamica.

L’edizione 2025 di Temptation Island sta per prendere il via su Canale 5, con la prima puntata in programma domani, giovedì 3 luglio. Ma, prima ancora del debutto, un episodio particolare ha già fatto piuttosto discutere anche se non si parla né di corna né in qualsiasi modo delle coppie che parteciperanno, quanto piuttosto di Filippo Bisciglia e di uno sfortunato incidente in barca avvenuto durante le registrazioni. Il momento, per via di una decisione di Maria De Filippi in persona, non sarà mai trasmesso. Ad ogni modo, la dinamica dell’evento è stata raccontata dallo stesso conduttore. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

