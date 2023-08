Flavia Vento torna a parlare del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: le sue ultime dichiarazioni stanno facendo discutere. Scopri cosa ha detto

Flavia Vento torna a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco nel gossip italiano: il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La showgirl è infatti stata per anni al centro delle chiacchiere su una presunta scappatella con l’allora capitano della Roma e non ci ha pensato due volte a dire la sua sulla questione.

Flavia Vento dice la sua sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La Nostra Tv ha riportato recentemente un’intervista a Flavia Vento comparsa sul settimanale Nuovo Tv e che mette al centro proprio il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

“Ostentano il lusso. È da cafoni mostrare le marche, e poi le donne che pensano solo allo shopping si annoiano da morire”, ha detto la showgirl.

E poi, su Francesco Totti, ha dichiarato “non mi piace più”. Ma gli augura tanta felicità con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Della questione, lo scorso settembre, aveva parlato anche Striscia la Notizia, nella rubrica Spetteguless. Rimandando in onda un’intervista del lontano 2005, Flavia Vento aveva confermato il suo presunto flirt con Francesco Totti sia ai microfoni di Valerio Staffelli che in studio con Pino Insegno. Dicendo: “Io non credo che una persona possa inventarsi una cosa del genere, poi chi vuole capire capisca. Perché io non sono una ‘squinzia’ come ha detto qualcuno ma sono una ragazza seria e che non si lascia usare dagli uomini. Gli uomini devono imparare a usare il cervello“.

