Floriana Secondi è tornata sotto i riflettori della tv nella puntata di Belve andata in onda il 20 maggio, regalando al pubblico un’intervista intensa, senza filtri, e decisamente carica di emozione. L’ex vincitrice del Grande Fratello ha ripercorso momenti difficili della sua vita personale, parlando di infanzia, traumi e identità. Ma al termine della puntata, a far discutere non è stato solo il contenuto dell’intervista, bensì il commento lasciato dalla stessa Floriana sotto il post ufficiale del programma. Un messaggio che, tra orgoglio e provocazione, ha rivendicato la romanità di Floriana e il diritto a raccontare una storia vissuta più che studiata. Ma cosa ha scritto davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

