Dopo l’intervista di Sabrina Impacciatore a Belve, DJ Aniceto attacca Francesca Fagnani sui social. Lo scambio accende la polemica.

La prima puntata della nuova stagione di Belve non ha lasciato indifferente né il pubblico né gli osservatori più polemici. A far discutere, stavolta, è stata l’intervista a Sabrina Impacciatore, che ha parlato in modo molto diretto del suo rapporto con le droghe. Un momento che ha immediatamente acceso il dibattito sui social dove, tra le voci più critiche, si è fatta sentire quella di DJ Aniceto, noto per il suo impegno attivo contro la droga, che ha preso di mira direttamente la conduttrice Francesca Fagnani. Il botta e risposta tra i due non si è fatto attendere, e ha rapidamente trasformato un passaggio dell’intervista in un vero e proprio caso mediatico. Ma cosa avrà mai imputato il disk-jockey alla giornalista e conduttrice del programma di Rai Due? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non ti resta che guardare il nostro nuovo video!

