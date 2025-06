Francesca Manzini racconta l’imitazione che le ha complicato la carriera e la reazione inaspettata di una nota conduttrice.

Francesca Manzini è tornata a far parlare di sé, questa volta non per una delle sue irresistibili imitazioni, ma per un retroscena che coinvolge proprio uno dei suoi celebri personaggi. Ospite del podcast In camerino condotto da Marcello Sacchetta, l’imitatrice e conduttrice ha raccontato un episodio poco noto al pubblico, legato a una delle sue performance più discusse.

Nel corso della chiacchierata, Manzini ha svelato che un’imitazione di una “donna straordinaria” – come lei stessa l’ha definita – le ha causato diversi problemi nel mondo dello spettacolo. L’episodio risale a qualche anno fa, ma le conseguenze si sono fatte sentire a lungo. “Non hanno gradito, mi hanno fatta chiamare e non ho addirittura più lavorato,” ha raccontato, lasciando intendere che la reazione fu tutt’altro che ironica o sportiva.

Il nome tirato in ballo è quello di Monica Setta, storica conduttrice televisiva, giornalista e volto noto del piccolo schermo. A quanto pare, l’imitazione proposta da Manzini non è stata ben accolta dalla diretta interessata. “Monica Setta non la prese benissimo”, ha dichiarato, con il suo consueto tono ironico ma anche con un velo di amarezza. “E ti parla una persona sensibile e permalosa, ma perché arrabbiarsi?”, ha aggiunto, sottolineando quanto sia importante – soprattutto per chi lavora sotto i riflettori – saper incassare con leggerezza.

Foto: Kikapress