A Uomini e Donne Tina Cipollari “assalta” un cameraman con cioccolato da un gigantesco uovo: una scena surreale che fa esplodere il pubblico.

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio, i telespettatori hanno assistito a una scena davvero insolita, persino per gli standard del dating show di Maria De Filippi. Tina Cipollari, da sempre protagonista assoluta dei momenti più esilaranti del programma, ha imboccato a forza un cameraman con un pezzo di cioccolato, preso da un enorme uovo di Pasqua. La scena, surreale e irresistibile, ha subito scatenato l’ilarità del pubblico, che non ha saputo trattenersi sui social. Ma da dove arrivava tutto quel cioccolato? E perché Tina ha scelto proprio un membro della troupe per la sua goliardata? Per rispondere a tutte le domande sull’episodio che ha reso ancora più spumeggiante il clima del programma di Canale Cinque, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Leggi anche: Uomini e Donne, lancio di cartellino contro Gianmarco? Ecco cosa trapela dai social

Photo Credits: Kikapress