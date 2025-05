Il plastico di Garlasco è tornato a Porta a Porta e sui social si è scatenata l’analisi: dettagli, proporzioni e “déjà vu” fanno discutere.

A distanza di quasi vent’anni, il delitto di Garlasco torna a far discutere anche in televisione. Con la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, Porta a Porta ha dedicato un nuovo approfondimento sulla vicenda, riportando in studio l’iconico plastico della villetta già utilizzato alcuni anni fa. Il ritorno in questione non è certo passato inosservato. Sui social, in tanti hanno commentato con attenzione i dettagli della ricostruzione mostrata da Bruno Vespa, soffermandosi su proporzioni, orientamenti e particolari architettonici. Alcuni hanno persino riconosciuto il plastico, scatenandosi nei commenti e nell’ironia online. Ma qual è la verità su quel plastico? Non ci resta che provare a scoprire insieme cosa è successo ieri sera a Porta a Porta. Se te lo sei perso, guarda con noi il nostro nuovo video!

