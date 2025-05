Gemma Galgani inciampa in un siparietto hot e incassa un’altra delusione sentimentale. A Uomini e Donne, per lei, l’amore resta ancora un miraggio.

Gemma Galgani continua a essere uno dei volti più discussi del trono over di Uomini e Donne. La dama torinese è tornata al centro dell’attenzione con un inizio di settimana ricco di colpi di scena. Prima un momento “hot” imprevisto e piuttosto imbarazzante, dovuto a un malfunzionamento del microfono durante un’accesa discussione in studio con Arcangelo. Poi, a distanza di un solo giorno, un’altra delusione sentimentale: il cavaliere con cui sembrava esserci una sintonia ha deciso di non avviare una conoscenza con lei. Un nuovo stop per Gemma, che sembra non trovare pace nella sua lunga avventura amorosa sul piccolo schermo… Ma cosa le è successo? Proviamo a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

Leggi anche: — Incredibile gaffe nello studio di Uomini e Donne: rimarrà nella storia del programma

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications