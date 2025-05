A Uomini e Donne, Gemma sorprende tutti con uno stratagemma per baciare Arcangelo, ma lui si tira indietro. Maria e Tina restano spiazzate.

Nella puntata di Uomini e Donne del 7 maggio, Gemma Galgani ha lasciato tutti a bocca aperta con un gesto inaspettato, tanto che persino Maria De Filippi è apparsa sorpresa. Mentre Tina Cipollari si scagliava contro Arcangelo, il cavaliere tornato in studio tra le polemiche, la dama torinese ha messo in atto uno stratagemma insolito per cercare un contatto ravvicinato con lui. Con disinvoltura e una richiesta mirata, ha tentato di creare il momento perfetto per un bacio, ma non tutto è andato secondo i piani. Il rifiuto di Arcangelo ha raffreddato gli entusiasmi e reso il siparietto ancora più surreale, tra lo stupore degli opinionisti e un’esplosione di ironia in studio. Ma cosa avrà mai combinato? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se te lo sei perso, guarda con noi il nostro nuovo video!

