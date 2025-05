Gennarino ruba la scena nell’ultima puntata di Affari Tuoi con un momento irresistibile che ha entusiasmato il pubblico.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 29 maggio ha offerto come sempre una vasta varietà di emozioni di ogni tipo, tra colpi di scena e piccoli momenti memorabili. A giocare è stata Maria Concetta, pacchista del Lazio, accompagnata dal marito Marco. Ma a far parlare di sé non è stata tanto la dinamica della partita, bensì un altro protagonista ormai amatissimo dal pubblico: Gennarino. Il cagnolino mascotte del programma ha nuovamente catalizzato l’attenzione su di sé grazie a una performance inaspettata che ha strappato sorrisi e applausi. In pochi secondi ha oscurato tutto il resto, confermandosi come una delle trovate più riuscite della gestione De Martino. Un momento tenero e ironico che ha fatto centro nel cuore degli spettatori. Te lo sei perso? Niente paura. Riscoprilo con noi nel nostro nuovo video!

