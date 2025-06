Colpo di scena ad Affari Tuoi: Gennarino agisce da solo e ‘beffa’ Stefano De Martino. Cosa avrà combinato il cane mascotte della trasmissione?

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda il 18 giugno, abbiamo assistito ad un momento inaspettato che ha fatto sorridere e discutere i telespettatori di Rai 1. Protagonista assoluto non è stato né un pacchista, né tantomeno Stefano De Martino, ma il simpaticissimo Gennarino, il jack russell che da mesi accompagna le puntate del gioco dei pacchi. Per la prima volta da quando è entrato a far parte del game show del primo canale, il cane mascotte ha deciso di agire di testa sua, lasciando sorpreso tanto lo studio tanto il pubblico a casa. Si è reso infatti protagonista di un gesto spontaneo, tenero e buffo che ha scatenato una vera ondata di reazioni sui social. Ma cosa avrà mai fatto di così particolare? Non resta che rivivere quella scena insieme. Se te la sei persa, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock