Giulia Salemi trascorre il giorno di San Valentino lontano da Pretelli: ecco cosa ha fatto

I Prelemi sono in crisi e Giulia trascorre San Valentino lontana da Pierpaolo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’ex gieffina Giulia Salemi ha rivelato al conduttore Alfonso Signorini che sta attraversando un momento di crisi con il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli.

Nonostante ciò, i due stanno ancora insieme e la crisi non riguarda tradimenti o litigi violenti: “non sono volati piatti e l’amore non è in discussione” ha spiegato. Entrambi vogliono capire come stanno le cose e che direzione prenderanno. Pretelli ha confermato la notizia su Twitter, spiegando che la scelta di parlare della loro crisi è stata fatta per evitare fake news.

La coppia ha trascorso il giorno di San Valentino separatamente e spera di superare presto questo momento difficile. Salemi ha passato la festa con Alfonso Signorini durante un evento a Napoli, dove hanno registrato alcune storie Instagram.

La risata di Soleil mentre Giulia Salemi rivela la crisi con Pretelli

Durante le dichiarazioni di Giulia Salemi, in diretta su Canale 5, Soleil Sorge, anche lei ex gieffina, è apparsa in collegamento mentre scoppiava a ridere. La stessa Soleil ci ha tenuto a rispondere sui social a chi l’ha criticata per la reazione, spiegando che “ridevo per la battuta sui piatti”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset