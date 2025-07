Un’edizione speciale del Grande Fratello è in arrivo e le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti fanno già discutere: c’è chi torna… e chi è stato escluso.

Il Grande Fratello compie 25 anni e, per celebrare l’anniversario, Mediaset lancerà non una ma due edizioni parallele: la classica versione Nip e una nuova, esclusiva versione Gold dedicata a volti noti che hanno segnato la storia del reality. I piani alti puntano a una formula che torni alle origini, ingaggiando protagonisti che siano rimasti vivi nella memoria collettiva dello spettacolo italiano.

Tra i nomi più caldi circolati finora c’è Cristina Plevani, prima vincitrice della trasmissione, oggi riscattata anche grazie alla recente partecipazione all’Isola dei Famosi. Il suo ritorno in Casa potrebbe essere un vero colpo da copertina, anche se lei ha fatto sapere di non aver ricevuto conferme. Accanto a lei, spiccano altri volti storici come Floriana Secondi, Margherita Zanatta e Tommaso Zorzi, vincitore del GF VIP 5 e ormai presenza consolidata nel mondo tv.

Ma non finisce qui: pare che la produzione stia cercando anche due nomi “bomba” del passato del piccolo schermo. Si parla di una grande coppia iconica dello spettacolo italiano, contattata per infiammare l’edizione Gold con la loro presenza insieme. Si tratterrebbe di personaggi che hanno acceso i riflettori nei loro anni d’oro, capaci di catalizzare l’attenzione e riaccendere la nostalgia nel pubblico.

D’altro canto, ci sarebbero anche nomi con scarsissime possibilità. Alcuni volti noti del GF VIP come Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sarebbero già stati esclusi a priori dalla produzione, probabilmente per questioni legate alle loro precedenti partecipazioni e controversie.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy