Dopo sei edizioni al timone del Grande Fratello, emergono stime sorprendenti sui compensi di Signorini: le cifre fanno discutere.

Quanto guadagna davvero Alfonso Signorini per ogni puntata del Grande Fratello? Una domanda che ricorre ciclicamente tra curiosi e appassionati, e che torna attuale dopo sei edizioni consecutive condotte dal direttore di Chi. Partiamo col dire che le cifre ufficiali non sono mai state confermate dal diretto interessato, ma alcune stime recenti stanno facendo molto discutere.

Secondo calcoli apparsi su diverse testate, Signorini avrebbe incassato circa 22.000 euro a puntata. Considerando un totale di 247 puntate andate in onda dal 2020 al 2024, il compenso complessivo ammonterebbe a oltre 5,4 milioni di euro.

Altre fonti ipotizzano invece che il cachet effettivo per singola puntata sia compreso tra i 40.000 e i 50.000 euro. Se così fosse, il totale incassato da Signorini in sei edizioni salirebbe fino a sfiorare i 12 milioni di euro. Una cifra paragonabile agli stipendi di alcuni calciatori di Serie A, ma comunque coerente con l’importanza strategica del programma e del suo conduttore per la rete

Un altro dato citato riguarda il presunto cachet dell’ultima edizione: si parla di circa 924.000 euro complessivi. Anche in questo caso, però, si tratta di stime basate su dati indiretti, e non su comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset o dell’entourage del presentatore.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset