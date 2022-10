GF Vip, Antonino Spinalbese con le ‘ossa rotte’ dopo la puntata: l’ex di Belen non riesce ad alzarsi dal letto

Antonino Spinalbese 'con le ossa rotte' dopo la puntata del GF Vip e il confronto con Edoardo: ecco chi è che è andato a consolarlo

Sta facendo discutere quello che è avvenuto dopo l’ultima puntata del GF Vip, quando Antonino Spinalbese ha avuto un confronto con Edoardo Donnamaria e, poi, è finito in nomination insieme a Giaele, Alberto, Attilio, Cristina e George… Ma cosa sarà mai successo all’ex compagno di Belen Rodriguez?

Antonino Spinalbese resta a letto dopo la puntata del GF vip: tre amiche corrono a consolarlo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la nona puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 17 ottobre 2022, c’è stato un duro confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria: nonostante l’amicizia iniziale che c’era tra i due concorrenti, il loro rapporto dopo un po’ ha finito per incrinarsi, tanto che in puntata sono volate parole grosse (un po’ fomentate da Sonia Bruganelli in studio).

Ad ogni modo, dopo la puntata, Antonino è rimasto a letto, chiudendosi in se stesso senza parlare con gli altri coinquilini. In quel momento, però, ha fatto discutere l’atteggiamento di Giaele, Antonella e Caterina che sono andate subito a consolarlo…

Antonella Fiordelisi consola Antonino: critiche per la concorrente del GF Vip

Lui, da sotto le coperte, ha ascoltato le amiche che ne hanno descritto la bontà e la sensibilità, con Caterina che l’ha descritto come un “cucciolone“. Anche la stessa Antonella, pur essendo sempre più vicina ad Edoardo Donnamaria, è corsa a consolarlo, attirandosi addosso una serie di critiche.

“Non ho mai visto Antonella così interessata“, ha scritto un telespettatore. E un altro ha ironizzato: “Antonella nel letto a consolare Antonino mentre parla male di Edoardo è veramente surreale“…

Insomma, dopo la puntata Antonino Spinalbese si è ritrovato “con le ossa rotte“ ma ha trovato chi sembra essere riuscito a consolarlo… polemiche a parte.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy