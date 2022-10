Gf Vip, Antonino minaccia Edoardo? Le sue parole lasciano interdetto anche Luca

Antonino ed Edoardo sono sempre più ai ferri corti, tanto che Spinalbese per molti è sembrato lanciare delle minacce

Nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria sembrano sempre più agli antipodi, e sembra c’entrare molto poco Antonella Fiordelisi.

I due non si sono sottratti a critiche e insulti persino durante la diretta, andata in onda come di consueto su Canale 5 il lunedì sera in prima serata. Dopo la trasmissione, i malumori sono proseguiti in casa.

Antonino si è sfogato con Luca Salatino, usando parole dure nei confronti di Edoardo. “Spero che non capiti mai per caso vicino a me, lo spero davvero” e le sue affermazioni, per molti, hanno assunto il suono di una minaccia vera e propria.

“Ma Antonino che minaccia Edoardo tutto ok?” ha commentato un utente su Twitter, colpito dalle immagini del litigio tra i due. “Basta vedere Luca come gli risponde, anche lui scioccato” ha risposto qualcun altro, di fronte alla reazione di Salatino che ha esclamato: “Antonino ma cosa stai dicendo?!”.

“È la seconda minaccia, la prima l’altra volta con “vediamo poi fuori”” ha scritto un altro utente, ricordando una passata discussione tra i due.

“Da un lato Edoardo che dice che non vuole che Antonino stia male perché sa come ci si sente, dall’altro Antonino che continua ad insultare Edoardo. Ad ognuno le sue conclusioni” ha scritto qualcun altro.

Foto: Kikapress