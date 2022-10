GF Vip, Giaele ‘a luci rosse’ con Antonino: il gesto mette a rischio il suo matrimonio?

Al GF Vip, Giaele De Donà si lascia andare ad una confessione a luci rosse su Antonino Spinalbese. Ma c'è qualcosa che la frena completamente

Al GF Vip stanno facendo discutere le parole e gli atteggiamenti di Sofia Giaele De Donà nei confronti di Antonino Spinalbese… I due concorrenti stanno apparendo sempre più legati sia ai telespettatori che a chi li vede da vicino, nella casa stessa, giorno dopo giorno. Ma qualcosa frena la bella influencer e imprenditrice di moda.

GF Vip, Sofia Giaele De Donà parla di Antonino Spinalbese: “me lo fa completamente!”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra l’ex compagno di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese e Sofia Giaele de Donà c’è un certo feeling. Sono giorni che i due passano molto tempo insieme, scambiandosi riflessioni, pareri, confessioni e anche molte parole dolci…

Dettagli che hanno notato molto anche gli altri concorrenti, a partire da Charlie Gnocchi che le ha fatto una domanda un po’ piccante: “Ma sessualmente lui ti piace?”

Giaele ha risposto in maniera molto molto sincera, svelando al coinquilino un dettaglio molto intimo: “E che no? Amore… tanta tanta… io mi bagno tanto quando mi è vicino! Completamente… sessualmente! Ma di cosa stiamo parlando?”

A quel punto, Charlie ha replicato: “E perché non succede niente? Perché non riuscite a fare una marachella?”

“Perché io so qual è il limite dove posso arrivare e so che se lo supero mi scatta il divorzio“, ha risposto lei. Che ha anche aggiunto: “Se dò un limone ad Antonino mi scatta il divorzio“.

Ma la De Donà non aveva un matrimonio aperto? Quel dettaglio che fa la differenza

In molti non capiscono il perché di queste parole di Giaele e quindi il motivo per il quale non si lasci andare con Antonino nella casa del GF Vip… Lei stessa aveva infatti affermato di avere un matrimonio aperto…

E infatti sui social c’è chi chiede: “L’amore libero non era una scelta condivisa con il marito?”

A precisare è stata la stessa Giaele che ha detto che il divorzio scatta nel momento in cui dovessero arrivare i sentimenti… E con Spinalbese potrebbe succedere. È davvero questo che la sta frenando?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy