GF VIP, Edoardo torna a parlare di Marco Bellavia: gli autori censurano. Cosa sarebbe stato detto su di lui

Al GF Vip, Edoardo Donnamaria torna a parlare del caso Marco Bellavia ma la regia interviene e censura le sue parole. Ecco cosa ha detto

Sta facendo discutere quanto successo di nuovo al GF Vip, dove Edoardo Donnamaria ha ricominciato a parlare di Marco Bellavia. In particolare, il concorrente sarebbe stato censurato per le sue affermazioni sull’attore e conduttore tv che ha lasciato la casa per aver subito una serie di atti di bullismo. Ma cosa avrà mai detto Donnamaria di tanto grave da portare la regia ad intervenire?

GF Vip: Edoardo Donnamaria parla di Marco Bellavia, la regia censura

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Edoardo Donnamaria, al GF Vip, è tornato a parlare del caso Bellavia, ammettendo che Marco è stato vittima del gruppo ma che anche lui ha sbagliato.

In particolare, Edoardo è tornato sulle parole di Ginevra Lamborghini che aveva detto di essere stata toccata in maniera molesta da Marco (accuse poi rivelatesi false, ma questo Donnamaria non lo sa).

E poi è stato censurato, mentre diceva a Giale: “La versione di Ciacci l’ho sentita… lui ha detto ‘io ti nomino perché con la storia della tua malattia non ti caccerà mai nessuno… come a dire: tu tanto fai pena“. A quel punto, infatti, la regia ha spostato l’inquadratura togliendo l’audio e censurando di fatto le parole di Donnamaria.

Ciononostante, in molti stanno prendendo in considerazione le parole di Edoardo. C’è chi dice che è l’unico ad aver capito fino in fondo la vicenda, compreso il fatto che Ginevra avrebbe pagato per tutti. C’è chi invece lo accusa di aver messo in atto nuovo bullismo a distanza nei confronti di Bellavia stesso.

Cosa disse Ginevra Lamborghini e la versione di Antonella Fiordelisi

Ginevra aveva detto “Ti meriti di essere bullizzato” nei confronti di Marco, accusando di aver subito delle molestie da lui, che secondo la sua versione l’avrebbe toccata in maniera non appropriata.

Quelle affermazioni – che le sono costate la squalifica e si sono rivelate come false e strumentalizzate dalla Lamborghini – furono smentite anche da Antonella Fiordelisi che a riguardo il 3 ottobre disse proprio ad Edoardo Donnamaria: “Marco Bellavia era sempre carino con me, è stata la persona più carina di tutte qua dentro. A me dispiace che se ne sia andato. Con me era bravissimo, tutti quanti dicevano che faceva cose strane ma io non l’ho mai viste. Ma che faceva? Gegia gli diceva ‘tu non stai bene, non stai bene, vattene se non stai bene’. E io pensavo: questa è stupida oppure insensibile”.

