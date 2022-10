GF Vip, ancora un’altra bestemmia durante la diretta: chi l’ha pronunciata e chi rischia la squalifica

Al GF Vip è emergenza bestemmia: un altro concorrente bestemmia durante la diretta. Chi sarà stato? E cosa rischia adesso?

È sempre più emergenza blasfemia al GF Vip dove, nella notte, si è sentita una nuova bestemmia. Ma chi l’avrà mai pronunciata? E, soprattutto, saranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

GF Vip: nuova bestemmia nella casa. Cosa è successo e chi l’ha pronunciata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la diretta c’è stato un cambio di inquadrature, passato da Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta a Luca Salatino che stava giocando a biliardo.

Fin qui nulla di male se non fosse che, mentre tutti guardavano tranquillamente il GF Vip si è udita quella che sembra essere una bestemmia a tutti gli effetti, per quanto tagliata nella sua parte finale…

C’è chi, tra i telespettatori, ha cominciato a stancarsi e a protestare del costante vizio dei concorrenti del GF Vip di quest’anno a far ricorso alla bestemmia, e chi ha cominciato a chiedersi chi sia stata la persona che l’ha pronunciata stavolta.

Chi sarà stato? E la produzione adesso prenderà provvedimenti?

Di sicuro possiamo affermare che non è stato Luca. Poi, si tratta di una voce femminile, oppure una voce maschile molto alta. I social hanno individuato tre probabili colpevoli: Alberto De Pisis, George Ciupilan e Cristina Quaranta.

Sarà stato qualcuno di loro oppure addirittura un altr* concorrente non meglio individuato? Non lo sappiamo ma c’è chi dice che, non essendosi sentita l’ultima parte, non dovrebbe effettivamente contare come bestemmia.

E questa considerazione apre ad un’altra serie di riflessioni: come è riuscita la produzione a censurarla? Sta mandando in onda dalla casa delle scene in differita e non più in diretta al fine di poter intervenire? Qual è la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy