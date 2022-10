GfVip, frecciatine tra Giaele e Pamela Prati: ecco per cosa si ‘punzecchiano’

Giaele De Donà e Pamela Prati si lanciano frecciatine: tutta colpa della "suite" in cui dorme Pamela...

Nella casa del Grande Fratello alcuni “vipponi” sono vittime di nervosismo, che inevitabilmente emerge nei rapporti con gli altri inquilini e sfocia in discussioni e litigate.

Tra questi ci sono sicuramente Giaele De Donà e Pamela Prati. Giaele, in questi giorni, ha trovato il pretesto per discutere: la famosa “suite” concessa a Pamela, che godrebbe in questo modo di un trattamento privilegiato rispetto agli altri concorrenti, dormendo in una stanza separata dagli altri stanzoni dove i vip condividono il letto.

“Perché dormi nella suite per questo non hai sentito, quando una dorme nella suite e non con il gruppo è normale che non senta le cose” ha affermato Giaele durante una discussione in cui Pamela aveva perso il filo del discorso.

“Mi sa che la voleva lei la camera e le rode per questo” ha twittato ironicamente un utente. “Ancora che la chiamano suite… È una camera come tutte le altre” ci ha tenuto a sottolineare un altro spettatore.

Per qualcuno, però, il comportamento di Giaele nasconde un piccolo “piano” per emergere nel gioco: “Giaele punta alla litigata con Pamela perché vuole essere messa nel primo blocco giovedì, già la vedo” ha scritto un utente, riferendosi alla diretta su Canale 5.

