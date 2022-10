GF VIP, Barbara D’Urso nominata da Patrizia Rossetti che fa una gaffe

Al GF Vip fa sorridere la gaffe di Patrizia Rossetti su un programma di Barbara D'Urso: ecco che cosa ha detto alla festa con i coinquilini

Al GF Vip va in scena un momento imbarazzante, una gaffe di Patrizia Rossetti su un programma di Barbara D’Urso (nel quale è stata presente più e più volte come opinionista). Ma cosa avrà mai combinato la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini?

GF Vip: la gaffe di Patrizia Rossetti sul programma di Barbara D’Urso. Ecco cosa ha detto in serata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella sera, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono lasciati andare ad una bella festa con tanto di musica e spumante… Qualcosa però è successo quando è partita una certa canzone.

Ad un certo punto, infatti, gli altoparlanti hanno cominciato a diffondere Wake Me Up di Avicii e, a quel punto, Patrizia Rossetti ha chiesto silenzio assoluto al resto della casa.

“Fermi tutti che questa qui la conosco – ha cominciato a dire la concorrente – Oddio, ragazzi… Questa canzone è la sigla di una famosa trasmissione, ma non mi viene in mente. Stare qui dentro mi ha fuso, non mi ricordo più nulla della tv e dei programmi. Eppure prima le ricordavo tutte. Però questa musica è famosa sono sicura che sia di uno show importante!”.

Poi, ad un certo punto, Patrizia Rossetti ha avuto un’epifania e ha finalmente ricordato che è la sigla di un programma di Barbara D’Urso: “Aspettate che forse ce l’ho. Sì, ecco, è Pomeriggio 5! Come ho fatto a non capirlo subito? Certo sono sicura è la sigla iniziale di Pomeriggio 5, ma come ho fatto ha scordarlo? No, ragazzi, per me è importante. È il mio lavoro la tv, devo ricordarmi”.

Peccato che la sua sia stata una gaffe… Infatti Wake Me Up di Avicii è sì la sigla di un programma di Barbara D’Urso ma non di Pomeriggio 5 come affermato da Patrizia Rossetti, bensì di Domenica Live!

Il problema è che Patty è stata ospite e opinionista di entrambe le trasmissioni… più e più volte! Barbara la perdonerà per questo suo errore?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy