GfVip, Edoardo e lo psicologo: la domanda di Cristina Quaranta indigna il web

Cristina Quaranta fa arrabbiare gli utenti su Twitter con le sue parole rivolte verso Edoardo Donnamaria

Nella casa del GF Vip, non è piaciuto affatto un botta e risposta avvenuto tra Edoardo Donnamaria e Cristina Quaranta. Edoardo stava provando ad aprirsi e spiegare i suoi problemi, ma Cristina è apparsa molto fredda e distaccata, pronta a liquidarlo con poche battute taglienti.

Cristina, infatti, ha incalzato Edoardo, chiedendogli in modo molto diretto: “Che problemi hai che vai dallo psicologo?”, così Edoardo ha cercato di spiegare: “Ne ho di problemi, proprio il fatto che non li racconto è uno di questi Io credo che lo psicologo sia una cosa che contribuisce a raggiungere un benessere psicologico, che penso sia importante”. Cristina, però, è sembrata scettica, sottolineando come esistano già altri servizi “di lusso” di streaming, e una seduta da un professionista possa arrivare anche costare anche 80/100 euro.

Alcuni utenti sul web non hanno gradito. Uno di loro ha scritto: “Cristina che con un’indelicatezza mostruosa gli fa i conti in tasca, quell’altro – riferendosi ad Alberto De Pisis, presenti alla discussione – che butta un “cucciolotto” a caso mentre Edoardo prova a fare un discorso serio”.

“È davvero stupida e cattiva, già che Edoardo stia faticando ad aprirsi su temi personali, non aiuta” ha scritto qualcun altro su Twitter. “Cristina Quaranta sminuisce il lavoro dello psicologo e sottintende che chi ci va ha seri problemi perché basta Netflix, Sky, ecc. per fare un percorso terapeutico! E noi ci aspettavamo comprensione per Marco da certi soggetti?” ha commentato qualcun altro.

