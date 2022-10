GF VIP, Amaurys scatena la sua ira contro Charlie Gnocchi: tutti preoccupati gridano ‘Amaurys no’

Scontro tra titani nella notte al GF Vip: Amaurys Perez fa spaventare tutti per quelle urla contro Charlie Gnocchi.

Momenti di paura al GF Vip, dove Amaurys Perez ha cominciato a sbroccare contro Charlie Gnocchi. Uno scontro tra titani alle tre di notte che potrebbe costare caro all’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Ma cosa avrà mai fatto scatenare la sua ira? Cosa gli avrà mai detto Charlie?

GF Vip: Amaurys Perez contro Charlie Gnocchi, lo scontro tra titani nella notte

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre Luca Salatino, Antonino, Carolina e Giaele erano in giardino, sono stati richiamati in casa dalle urla di un altro concorrente. “Amaurys! Amaurys no!”, ha esclamato Antonino prima di correre in casa a cercare di capire cosa stesse succedendo.

Da dentro venivano infatti una serie di urla, scambi di “Mandami a fanc…o!” e “E ti mando tre volte a fan…o!”. Protagonisti dello scontro, alle tre di notte, sono stati Charlie e Amaurys, ritrovatisi uno contro l’altro a urlare come forsennati.

“Tu devi smetterla! Mi sono rotto il ca..o da te – ha detto l’ex pallanuotista cubano contro il coinquilino – Meno male che lo sapevi perché te l’ho dimostrato! Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. La devi smettere di fare il tuttologo. Non ti intromettere! Tu parli di ca…te! Non ti avvicinare!”

“Bravo, manda a fanc…o la gente – ha risposto Charlie – Perché non ti avvicinare? Rilassati! Ma stiamo scherzando! Non si può più parlare nella vita“.

Che cosa ha scatenato la reazione di Amaurys Perez?

Una reazione esagerata che, a quanto pare, è stata scatenata da un commento di Charlie, che avrebbe chiesto di smettere di parlare di Marco Bellavia.

“La reazione di Amaurys è stata vera, quella di Charlie finta come sempre, è solo una spettacolarizzazione della realtà“, così ha commentato Alberto De Pisis, ottenendo il plauso di tantissimi telespettatori.

