GfVip, ‘Carolina puoi andare via?’: Amaurys confida un ‘segreto’ ad Edoardo e Alberto

Lo sportivo ha provato a spiegare il perché della sua scelta di mandare in nomination, fino ad ora, soltanto uomini

Durante la puntata in diretta del GF Vip su Canale 5 è emerso per sua stessa ammissione che Amaurys Perez, durante le nomination, non vota mai le donne della casa.

La sua scelta è stata più volte discussa da alcuni dei concorrenti e Amaurys ha deciso di provare a spiegare il perché della sua decisione, che appare spesse volte sofferta quando si tratta di nominare qualcuno.

Più tardi, infatti, nella casa, lo sportivo ha cercato di spiegare le sue motivazioni a Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis e per farlo ha chiesto a Carolina Marconi, lì presente, di andare via.

“Io sono vulnerabile alle lacrime di una donna, di una signora e di un bambino. È più forte di me ragazzi. Però, allo stesso momento sono egoista. Quando mi hai fatto la domanda e mi hai detto “però è un gioco” io ti ho risposto hai ragione, ho ragionato e sto agendo in base ai miei sentimenti. Per forza mi dovrà capitare” ha spiegato Amaurys, concludendo che anche per lui, alla fine, arriverà il momento di nominare delle donne della casa.

