GF Vip, ‘porta iella’: questa ed altre frasi infelici su Nikita. Cosa è successo stanotte

Nikita Pelizon finita sotto l’occhio del mirino dei concorrenti del GF Vip: tra un “porta iella” e accuse varie, ecco cosa le hanno detto

Al GF Vip, Nikita Pelizon è finita al centro del mirino dei coinquilini: la concorrente dai capelli azzurri, infatti, è vittima di numerose frasi infelici da parte dei vipponi, tra chi le ha detto che ‘porta iella‘ a chi le imputa comportamenti non proprio gradevoli… Ma non è che si staranno tutti coalizzando contro di lei?

LEGGI ANCHE :– Hai mai visto Elenoire Ferruzzi donna a 20 anni? Non la riconosceresti: com’era prima della chirurgia plastica

Nikita Pelizon ‘porta iella’? Le accuse di Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Mentre stava parlando con Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi, Giaele ha detto: “C’è Nikita addosso a George che ballano assieme”.

“E te pareva, dimmi a chi non è addosso, c’è qualcuno a cui non si butta addosso? Anche alle porte…”, ha subito replicato Elenoire, con riferimento velenoso proprio alla Pelizon. “A me”, ha risposto Antonino alla coinquilina che ha subito ribattuto: “Eh… perchè a te non ha potuto, se no ce l’avevi qua adesso”. La frase ha scatenato subito le risate della De Donà e dell’ex di Belen… ma non è finita qui.

Sempre a Giaele, Elenoire ha detto: “Nikita è una porta iella“. E poi, parlando invece ad Edoardo, ha commentato ancora: “La cosa che mi da piú fastidio e che fa di tutto per dare fastidio alle persone”.

Anche Wilma Goich contro la Pelizon: cosa ha detto su di lei

Anche Wilma Goich, però, ha mostrato segni di insofferenza per Nikita: la cantante l’ha accusata di aver nascosto del cibo e poi di essersi presa gioco di lei nel mostrarglielo.

“Se tu hai la faccia di me..a… Ti mando a fanc..o 32 volte non una – ha detto – Te e il tuo sorriso di me..a che non me ne frega un ca..o perchè c’ha il sorriso… la tua maschera”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy