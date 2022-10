GF Vip, la casa dove vive Elenoire Ferruzzi: il video della sua vera abitazione

Sui social compare la vera casa di Elenoire Ferruzzi: non è certo l'attico a CityLife di cui ha parlato al GF Vip

Stiamo imparando a conoscere Elenoire Ferruzzi nella casa del GF Vip, guardandola giorno per giorno, 24 ore su 24, dalle telecamere del reality show di casa Mediaset. Ebbene, c’è chi si chiede come sia la vera casa della concorrente dalle lunghe unghia… Non quella di Cinecittà né quella del suo personaggio, ma quella dove abita davvero…

LEGGI ANCHE :– Sai quanto paga di affitto al mese nella casa di Milano? La cifra da capogiro: quanto uno stipendio di circa un anno

La vera casa di Elenoire Ferruzzi dopo le parole al GF Vip sull’attico a Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Elenoire Ferruzzi si è creata negli anni un personaggio, confermato anche dalla sua entrata nella casa del GF Vip. E il suo personaggio vive “in un attico a Milano con palestra in casa, doppio ingresso, governante e duemila euro di spese condominiali, pagato ‘una fucilata’“.

Inutile dire che non è affatto così. Anzi, la Ferruzzi sulla situazione si è smentita da sola. Durante una nevicata del 2020, infatti, Elenoire pubblicò un video di casa sua, mostrando un appartamento dall’aspetto più che normale…

Nel video, la casa di Elenoire Ferruzzi non appare certo l’attico da lei descritta al GF Vip, bensì come un’abitazione composta da una semplice camera da letto con balconcino, con bagno e cucina piccolini… Ma non perché Elenoire abbia mentito. Semplicemente perchè la storia del suo personaggio non combacia al 100% con la sua personale!

Photo Credits: Instagram

La fotografia da urlo di Elenoire a 20 anni!

Nel frattempo, però, sui social molti hanno recuperato non solo la foto di casa sua, ma una che ritrae Elenoire Ferruzzi a 20 anni. Inutile dire che i commenti sono estasiati e mettono in luce la bellezza luminosa della sua gioventù…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy