GF VIP, Elenoire Ferruzzi: il gesto dello sputo alle spalle di Nikita, rischia la squalifica?

Elenoire Ferruzzi sputa a terra non appena Nikita Pelizon le passa davanti: i telespettatori chiedono la sua squalifica dal GF Vip

Sta facendo discutere in maniera incredibile un gesto compiuto al GF Vip da Elenoire Ferruzzi nei confronti di Nikita Pelizon: uno sputo a terra da parte della concorrente dalle lunga unghie rivolto proprio alla coinquilina. Il momento, immortalato dai telespettatori e subito diffuso in una serie di video sui social, sta facendo discutere davvero molto. Saranno presi provvedimenti nei confronti di Elenoire?

GF Vip: Elenoire Ferruzzi e lo sputo a terra dopo il passaggio di Nikita

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In giardino insieme ad Antonino Spinalbese, la Ferruzzi ha visto camminare la Pelizon, che stava andando a letto. Non appena Nikita è passata oltre, però, Elenoire l’ha guardata e poi ha sputato a terra in segno di disprezzo.

Un gesto orribile il suo, accolto con le risate da Antonino, ma non certo con lo stesso giubilo dal pubblico che ha subito biasimato lo sputo di Elenoire Ferruzzi, tanto che i commenti si sono subito moltiplicati in giro per i social.

Provvedimenti nei confronti della Ferruzzi? Cosa accadrà?

“Ma sorella c’hai 50 anni, neanche alle scuole elementari fanno queste cose, che schifo – ha scritto una persona – E pensare che in studio la osannano pure“.

E c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti dopo il gesto di Elenoire Ferruzzi: “Lo sputo a terra è il gesto più vergognoso che una persona possa fare ed equivale ad un aggressione fisica“. Qualcun altro è ancora più esplicito: “Quando la squalifica per questo mostro di cattiveria?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Sine Italy