GfVip, gaffe di Antonino davanti alle telecamere: l’errore notato dagli utenti

La gaffe di Antonino Spinalbese pronunciata nei confronti di Ginevra Lamborghini non è passata inosservata

La diretta su Canale 5 del GF Vip ha regalato nuovi spunti di riflessione tra i concorrenti ma anche tra il pubblico che segue assiduamente la trasmissione, commentando su Twitter.

Durante la puntata, parlando con Alfonso, Antonino Spinalbese ha spiegato di avere cercato dei ‘paracaduti’ nella sua vita, e Ginevra Lamborghini sarebbe uno di questi… sui social però, immediatamente, tutti hanno evidenziato l’errore grammaticale.

Dopo la puntata Edoardo Donnamaria parlando con gli altri coinquilini ha preso un po’ in giro Antonino, evidenziando l’errore. Edoardo non si è fatto sfuggire l’occasione di punzecchiare così Antonino, con cui per giorni è stato ai ferri corti per via di una serie di incomprensioni.

“Mi raccomando portate i “paracaduti” ad Antonino, ma anche una maestra elementare, che la sua è scappata alla sua prima elementare” ha twittato un utente. “Chiudiamo il sipario, Edoardo ti prego fai una lezione” ha commentato qualcun altro.

