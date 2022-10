GfVip, Elenoire furiosa: ‘gli tiro un ceffone’, con chi ce l’ha

Elenoire Ferruzzi si arrabbia un'altra volta e, furiosa, rivolge delle accuse a un altro inquilino della casa

Al GF Vip, Elenoire Ferruzzi è apparsa ancora una volta furiosa, per colpa di alcune dinamiche che, giorno dopo giorno, si sviluppano nella casa.

LEGGI ANCHE: — GfVip, Edoardo copre la telecamera per non far inquadrare Antonella: ecco cosa voleva nascondere

Questa volta Elenoire, dopo l’ennesima discussione, ha avuto una reazione forte, tanto da allontanarsi e dire: “Che non si avvicini perché gli tiro un ceffone eh? A costo di andarmene!”.

“Possiamo affermare che questa donna non ha una condizione per poter restare in televisione né tanto meno un po’ di umanità ma cattiveria. Per piacere basta. Fuori” ha twittato un utente arrabbiato.

In rete, c’è chi collega le sue parole a Nikita Pelizon a cui spesso ha rivolto accuse e atteggiamenti discutibili, ma c’è anche chi pensa che invece in questo frangente Elenoire si riferisse a Daniele Dal Moro. Lei sarebbe convinta di piacergli, lui invece la considererebbe solo un’amica.

Dopo il tormentato rapporto con Luca Salatino, ora sembra essere arrivato il turno di Daniele: Elenoire, ancora una volta, avrebbe frainteso un semplice rapporto di amicizia oppure c’è qualcosa di più?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy