GF Vip, ‘per poco mi menava’: gravi affermazioni di Elenoire su Daniele. Cosa dichiara sull’atteggiamento di Dal Moro

Al Grande Fratello Vip, stanno facendo discutere alcune accuse che Elenoire Ferruzzi ha fatto su Daniele Dal Moro. Ecco cosa ha detto

Elenoire Ferruzzi ha lanciato delle accuse molto gravi a Daniele Dal Moro: la concorrente del GF Vip, sicuramente delusa dal fatto che l’ex tronista non ricambi i suoi sentimenti, si è infatti sfogata con alcuni coinquilini, rivelando alcuni dettagli sull’atteggiamento di lui. Peccato che, secondo il pubblico, quelle accuse non siano affatto fondate.

Elenoire Ferruzzi accusa Daniele Dal Moro: “C’è mancato poco, un altro po’ e mi menava”

Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip. Rivolgendosi ad Amaurys e a Carolina, la concorrente ha cominciato ad accusare l’ex tronista di U&D.

“Me ne ha dette di ogni. Mi ha urlato fino adesso… con il dito contro – ha esordito – Amore, un altro po’ mi menava… c’è mancato poco, con le mani così! Non ho urlato io… è stato lui che mi ha urlato… Daniele!”

Accuse, queste, che sembrano piuttosto campate in aria ai telespettatori. È vero che Daniele ed Elenoire hanno discusso, è anche vero che lui ha alzato la voce. Ma non è parso assolutamente vero a nessuno che lui stesse per picchiarla….

Daniele Dal Moro: “Non ci sto a passare per cretino perché cretino non sono”

Lo stesso Daniele ne ha parlato con Antonella ed Edoardo, dimostrandosi comunque dispiaciuto per l’avvenuto: “Mi incazzo perché ci tengo, mi dispiace, è una persona alla quale sono legato. Io ci tengo e perciò mi arrabbio ma non ci sto a passare come un cretino perché cretino non sono“

E in molti continuano a chiedersi il motivo delle accuse di Elenoire… Se l’è presa con Daniele solo perché non è ricambiata sentimentalmente?

