GF Vip, Marco Bellavia cancella quei tweet su Elenoire Ferruzzi squalificata: come mai? Cosa ci sarebbe dietro secondo i fan

Marco Bellavia si era schierato per l’espulsione di Elenoire Ferruzzi dal GF Vip: i suoi tweet però sono misteriosamente scomparsi. Quale sarà il motivo?

Marco Bellavia finisce nell’occhio nel ciclone dopo aver cancellato dei tweet su Elenoire Ferruzzi, nei quali chiedeva che quest’ultima venisse squalificata dal GF Vip… ma cosa sarà accaduto davvero? Tra i fan comincia a serpeggiare una teoria…

GF Vip: Marco Bellavia chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi, poi cancella il tweet

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, nei giorni scorsi, abbiamo assistito alla degenerazione dei rapporti tra Elenoire Ferruzzi e Nikita.

La Ferruzzi ha detto e fatto delle cose orrende sulla Pelizon, come quando ha sputato a terra al suo passaggio in segno di disprezzo. Poi le ha detto cose ancora peggiori come “Nikita porta sfiga” e, in un altro momento, “E rifatti ‘sto naso che sembri Pippo Franco“.

Sulla questione era intervenuto anche Marco Bellavia, con alcuni tweet che prendevano posizione, chiedendo esplicitamente l’espulsione di Elenoire Ferruzzi dal reality show.

“Dopo quel che ho visto al GF Vip, voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata – aveva scritto l’ex concorrente – Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui“.

I suoi post sono però scomparsi da Twitter… ma per quale motivo?

I tweet di Marco spariti da Twitter: tra i fan serpeggia qualche teoria…

C’è chi accusa la produzione e Alfonso Signorini di aver “costretto” Marco per salvare Elenoire e le dinamiche del gioco, operando una sorta di “insabbiamento”. E non manca chi accusa lo stesso Bellavia di essersi prestato a un gesto del genere.

Una teoria, questa, sempre più diffusa tra i fan del reality show che cinguettano sui social. Quale sarà la verità? Si è trattato effettivamente di un “insabbiamento“? Oppure Bellavia avrà rimosso quei tweet per altre ragioni?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy