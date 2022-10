GF Vip, Elenoire Ferruzzi e il video ironico proprio sul Grande Fratello e sui concorrenti: cosa esce fuori dopo l’eliminazione

Dopo l'eliminazione di Elenoire Ferruzzi dal GF Vip, spunta un suo vecchio video in cui prende di mira proprio il reality show di Mediaset

Non c’è che dire: Elenoire Ferruzzi ha lasciato sicuramente il segno nella settima edizione del GF Vip e, anche dopo la sua eliminazione arrivata nella puntata del 27 ottobre, si candida a rimanere ancora a lungo protagonista della televisione italiana. Tuttavia, proprio nel momento della sua eliminazione dal reality show, è comparso un video del suo passato che potrebbe comprometterne i rapporti con il programma di Alfonso Signorini. Cosa sarà mai spuntato dai meandri del web?

Elenoire Ferruzzi: il vecchio video che spunta dopo l’eliminazione dal GF Vip

Andiamo con ordine. Nella puntata del GF Vip del 27 ottobre, Elenoire Ferruzzi è finita al televoto flash per via degli atteggiamenti assunti nella casa, compresi gli attacchi gratuiti a Nikita Pelizon e addirittura lo sputo a terra al suo passaggio.

Eliminata con il 90% dei consensi, dunque, la Ferruzzi è rientrata a casa dal GF Vip con una popolarità in chiara espansione. E, sebbene sia invisa a una parte di pubblico del reality show, non mancano certo i suoi ammiratori.

Dopo la sua eliminazione, però, è spuntato in giro per la rete un vecchio video ironico girato appunto da Elenoire Ferruzzi contro il Grande Fratello Vip e i reality show in generale.

Nel filmato, una voce fuori campo diceva: “Elenoire, ma tu non vuoi fare il GF o l’Isola dei Famosi?”. E lei, inorridita: “Il GF o l’Isola dei Famosi? Ma vuoi che finisca a dormire in macchina come quelli? In macchina? Noooooooooo!”

Poi, nella seconda parte, sorpresa a dormire in macchina, diceva: “Ma sei venuto a rompermi le pa..e che sto dormendo? Ho ricevuto la chiamata dal GF ed ora dormo in macchina! In macchinaaaaa!“.

Chissà a chi, nella produzione del reality show, avrà fatto piacere rivederlo…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy