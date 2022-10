GfVip, ‘tanto tu non parli’: Nikita contro Antonino durante la pubblicità

Nikita Pelizon "inchioda" Antonino Spinalbese durante la pausa pubblicitaria del GF VIp. L'atteggiamento dell'ex di Belen parla più dei fatti

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha dato ampio spazio al trattamento di alcuni concorrenti riservato nei confronti di Nikita Pelizon.

È stato persino aperto un televoto flash ai danni di Elenoire Ferruzzi, che è stata eliminata per volere del puubblico, proprio per il comportamento discutibile avuto nei confronti della modella.

Durante la pubblicità, Nikita Pelizon ha “inchiodato” anche Antonino con i fatti che l’hanno riguardata e che non hanno coinvolto solamente Elenoire: “Io ero seduta su questo divanetto e voi eravate sulle sdraio, io sono rimasta a pensare per i fatti miei e voi di colpo avete cominciato a bisbigliare. Poi guarda caso io passo e tu ridi. Tanto tu non parli, e io posso solo dedurre” ha spiegato Nikita ad Antonino, accusandolo anche di essere fin troppo taciturno quando invece ci si dovrebbe esporre.

Su Twitter, sono molti gli utenti dalla parte di Nikita e che hanno ben visto gli atteggiamenti tenuti da altri concorrenti, tra cui Antonino, che spesse volte ha spiegato il suo disagio nel parlare con Nikita.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy