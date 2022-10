GF Vip, scatta la censura per Daniele Dal Moro in piena notte: “Piuttosto che farla nell’armadio, la faccio…”

Daniele Dal Moro fa riferimento alla storia del GF Vip ma la regia non gradisce: ecco perché lo ha censurato

Nella notte, nella case del GF Vip, Daniele Dal Moro è andato incontro alla censura dalla regia dopo aver fatto alcune affermazioni sulla storia del reality show e, in particolare, su ciò che avvenne qualche anno fa tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in un “celebre” armadio. Ma cosa avrà mai detto Daniele di tanto grave?

Nel corso degli anni, il GF Vip ci ha regalato tante emozioni. Di tanto in tanto arriva qualcuno che, come Daniele Dal Moro, è stato più volte nella casa, dopo la sua partecipazione alla versione ‘Nip’ nel 2019… Non c’è quindi da stupirsi se proprio il concorrente veneto, nella notte, ha fatto riferimento alla storia del reality show.

Parlando infatti dei tempi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser “nell’armadio“, Daniele ha spiegato di non avere dubbi….

“Cioè, io se devo fare una cosa qua dentro piuttosto che farlo nell’armadio lo faccio in giardino ma vaff…o“, ha detto il concorrente durante il live, così, senza peli sulla lingua.

Un pensiero abbastanza chiaro il suo… peccato che la regia abbia deciso di censurarlo immediatamente. Non appena ha riaperto bocca, subito dopo, microfono spento e cambio d’inquadratura!

Quello della censura su Daniele Dal Moro era davvero un intervento così necessario? Oppure si poteva benissimo passare oltre e lasciar correre quelle parole? Probabilmente si è voluto anche evitare ogni tipo di problema con Cechu e Ignazio Moser… Ad ogni modo: è sempre bello quando tornano alla mente episodi del passato televisivo!

