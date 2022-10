GfVip, Antonella cerca di screditare Nikita agli occhi di Edoardo e Charlie? La loro reazione è immediata

In attesa della puntata in diretta, Antonella è sembrata pronta a screditare Nikita nella casa...

Nella casa del GF Vip, Nikita Pelizon appare sempre più isolata da un certo gruppo di “vipponi” a cui non sembra proprio piacere il suo modo di fare.

In camera da letto, infatti, Antonella, Charlie ed Edoardo si sono confrontati sulla modella, chiedendosi come mai non piaccia a molti dei concorrenti.

“Secondo Antonino, Elenoire, Giaele è falsa. Anche per Cristina. Un motivo deve esserci. Con me ce l’avevano tutti, ma hanno cambiato idea. Con lei no” ha affermato Antonella Fiordelisi. Edoardo, però, le ha subito risposto: “Magari cambieranno idea, che c’entra? Non è che se tutti ce l’hanno con una, allora vuol dire che quella persona è str***a! Con me è buona e sorridente, non ha mai rotto per niente, perché ce la devo avere con lei?”

Per alcuni utenti, le parole di Antonella sono sembrate volte a screditare Nikita: “Il modo in cui Antonella cerca di screditarla ma con Edoardo e Charlie non ottiene nulla” ha twittato un utente.

“Antonella scredita Nikita la sera prima della puntata, Nikita non dice mezza parola sul suo conto, anzi gli da pure ottimi consigli” Serve altro per descrivere la differenza tra le due?” ha scritto un altro utente, in attesa della puntata in diretta su Canale 5.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy