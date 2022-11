GF Vip, lo rubano a Wilma in pochi minuti: insulti e urla dopo la puntata

Dopo l’ultima puntata del GF Vip hanno rubato un bicchiere di vino a Wilma Goich: la reazione esagerata della cantante fa il giro del web

Al GF Vip succede il finimondo dopo la puntata di lunedì 31 ottobre: Wilma Goich subisce un clamoroso “furto” e comincia ad impazzire contro i coinquilini. Ma cosa avranno mai rubato alla cantante? E perché mai quella reazione così esagerata?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, la reazione di Francesco Totti dopo la dichiarazione di Antonella Fiordalisi su quel messaggio su Instagram: come ha reagito l’ex capitano della Roma

GF Vip: Wilma Goich e il “furto” del bicchiere di vino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella casa del GF Vip, ha fatto discutere la reazione di Wilma Goich quando dopo la puntata non ha trovato qualcosa di suo… La cantante ha preso ad accusare gli altri concorrenti, rei di averle nascosto un bicchiere di vino.

Il primo con cui se l’è presa è stato Antonino, ma Wilma ha cominciato a lanciare accuse in giro: “Il mio bicchiere… era qua! Dov’è? Era qua… po..a Eva! Sono andata di là ed era qua. Qui era! Dove sta?”

“Non so… non l’ho visto“, ha risposto attonito Attilio Romita… “I bicchieri che ho tolto io di vino non ce n’era! Erano tutti vuoti“, ha detto invece Daniele Dal Moro.

“Ecco… il mio bicchiere che invece aveva il vino e c’erano tre bicchieri, non c’è più“, ha ribattuto Wilma. “Tutti vuoti”, ha ripetuto Daniele. “Ti dò il mio“, ha quindi detto Patrizia Rossetti provando a calmarla ma, a quel punto, Wilma è esplosa ancora di più…

“Eddai su… andate a fan..o! – ha cominciato a gridare – Io vado a dormire, lavate tutto voi… non me ne frega un ca..o… Basta! Siete str…i e basta!”

Risolto il mistero del furto del bicchiere: ecco chi è stato

Una reazione forse un po’ esagerata per un bicchiere di vino mezzo vuoto… Ma nel frattempo, sui social, i telespettatori hanno risolto il mistero.

A mettere via il bicchiere di Wilma Goich era stato effettivamente Daniele, probabilmente non accortosi che c’era ancora del vino. L’ex tronista ha semplicemente preso i tre calici rimasti incustoditi, sciacquandoli e togliendoli dal ripiano dove la Goich si aspettava di trovarli.

Cosa accadrà se Wilma dovesse scoprire che è stato lui?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy