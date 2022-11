La reazione di Francesco Totti dopo la dichiarazione di Antonella Fiordalisi al GF Vip: l’inaspettato messaggio di Totti

Antonella Fiordelisi e quel messaggio di Francesco Totti: interviene un amico dell'ex calciatore

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha spiegato che Francesco Totti le avrebbe scritto su Instagram. La concorrente però avrebbe visto troppo tardi la richiesta di messaggi su Instagram dell’ex calciatore e quindi la conversazione si è subito interrotta dopo il “Ciao” scritto da Totti.

Dopo la rivelazione snocciolata durante la diretta su Canale 5, sarebbe arrivata prontissima la smentita dell’amico di Totti. Un suo amico, infatti, avrebbe dichiarato: “Io manco lo conoscevo, manco sapevo della sua esistenza”.

GF Vip: Antonella Fiordelisi parla di Francesco Totti e fa una confessione su di lui

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione su Francesco Totti. Mentre parlava con Edoardo e Giaele, quest’ultima ha detto alla coppia

“Potete fare un figlio che si chiama Francesco“.

A quel punto, Antonella ha risposto con uno strano “Totti? Ehm… Mi ha scritto Totti!”, seguito da un risolino e da uno sguardo imbarazzato, con il quale si è andata a nascondere sotto il cuscino. È stata questione di un attimo però: subito dopo, la regia ha “censurato”, spegnendo i microfoni e spostando la telecamera.

La censura su Antonella: ma quando ci sarà di vero in quel suo riferimento al Pupone?

Ovviamente non sappiamo se quelle parole di Antonella Fiordelisi siano vere o meno, quel che è certo è che probabilmente qualcuno indagherà… Intanto sui social qualcuno si è scatenato con l’ironia…

Tra un “Antonella con le sue parole il devasto vuole crearlo completo” e un “presto in tribunale come testimone per la causa di divorzio di Totti“, non manca chi se l’è presa con la regia: “Noooooo Antonella ha detto che Totti le ha scritto e subito hanno censurato nooooooo“.

Sarà vero quel riferimento a Francesco Totti da parte di Antonella Fiordelisi? Sarà lei una delle tante persone a cui faceva riferimento Ilary Blasi? Oppure la sua è stata solo un’innocente battutina buttata là tanto per scherzare?

La reazione di Francesco Totti dopo la dichiarazione di Antonella su quel messaggio su Instagram

In molti si aspettavano una reazione da parte di Francesco Totti che, però, non ha fatto alcun commento ufficiale sulla vicenda. Né una dichiarazione né un comunicato, neppure un’intervista. Da parte del Pupone sembra esserci solo silenzio… ma qualcuno già ha pronto il nuovo hashtag #ciaonoemi.

Starà volutamente ignorando la questione poiché insussistente oppure starà soltanto facendo finta di niente?

Non lo sappiamo… ma nel frattempo Edoardo ha detto scherzosamente ad Antonella: “Quando esci da qui gli accetti la richiesta a Totti… e gli scrivi pure!”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy