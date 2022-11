GF Vip, Giaele mostra un pò troppo durante la notte: la regia non censura e si vede tutto. Fan increduli

La regia del GF Vip non si accorge di alcuni episodi che altrimenti avrebbe sicuramente censurato...

La diretta del GF Vip, come è noto, va avanti 24 ore su 24 e quando c’è qualcosa che viene ritenuto poco idoneo a essere trasmesso, la produzione agisce spegnendo i microfoni o cambiando repentinamente le inquadrature delle telecamere della diretta.

Questo però non è avvenuto martedì notte, quando alla regia del GF è sembrato sfuggire un momento in cui Giaele De Donà stava dormendo e la sua vestaglia si è aperta più del dovuto, mostrando parte del suo seno.

Una cosa simile è accaduta anche con Patrizia Rossetti: durante il gioco di obbligo o verità, la presentatrice si è dovuta scambiare i vestiti con Alberto De Pisis, e i due si sono spogliati e rivestiti in giardino. Anche in questo caso la regia non ha censurato Patrizia, che è apparsa in video senza reggiseno.

Entrambi gli episodi non sono sfuggiti agli occhi attenti degli utenti che hanno commentato l’accaduto su Twitter.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy