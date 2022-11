GF Vip, Patrizia Rossetti imbarazzante su Giaele: ‘fare la Giaele della situazione’. Cosa dichiara a Nikita

Patrizia Rossetti nella notte fa un discorso a Nikita e tira in mezzo l'atteggiamento di Giaele De Donà

Nella casa del Grande Fratello hanno fatto dissentire alcune parole pronunciate da Patrizia Rossetti a Nikita Pelizon: alcuni utenti non hanno visto di buon occhio il paragone messo in campo da Patrizia.

Patrizia, infatti, ha detto: “Da una come te, col tuo fisico, uno si aspetta che fai la Giaele della situazione, capito? Non ce l’ho con lei… Però lei gioca esclusivamente con il suo fisico, fa le sue sfilate eccetera. Tu non sei niente di tutto ciò, nonostante te lo potresti permettere, ma non sei così”.

Giaele De Donà è stata così utilizzata come metro di giudizio, riferendosi a lei come una ragazza attenta solo all’apparire. Il suo matrimonio “aperto” poi, continua a far discutere.

“Giaele ormai in quella casa è diventata il metro di paragone della dona da cui non prendere esempio e da cui è meglio differenziarsi per farsi accettare dagli uomini. Un discorso del genere degno degli anni 50. Imbarazzante” ha twittato un utente.

