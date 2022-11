GF Vip, Oriana crea subito caos in casa: stanotte non si parlava d’altro. Cosa è successo

Oriana Marzoli è al GF Vip da pochissime ore e in una sola notte ha già creato scompiglio nella casa: ecco cosa ha combinato

Tra i nuovi concorrenti entrati in gioco durante la puntata del GF Vip del 3 novembre c’è Oriana Marzoli. L’attrice e showgirl venezuelana in poche ore ha subito portato un certo scompiglio nella casa, mettendo in moto una serie di recriminazioni, invidie e strategie. Ma cosa avrà combinato nel concreto?

GF Vip: Oriana Marzoli porta scompiglio con il suo ingresso nella casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata del GF Vip sono entrati in casa alcuni nuovi concorrenti. Tra loro, la presenza di Oriana Marzoli ha subito creato scompiglio.

L’attrice venezuelana ha portato subito la sua esuberante esplosività e, a subirla, è stato soprattutto Antonino Spinalbese, convinto di piacere alla nuova entrata.

Mentre Pamela, Giaele e Wilma parlavano di lei, lui ha detto qualcosa a riguardo: “Questa qui tra due giorni mi sotterra… in due giorni… Pamela ci pensi tu a difendermi?”

“Intanto è con Daniele“, gli ha detto Giaele, forse gelosa. “Amore, secondo me ti mena“, ha invece detto Wilma all’ex compagno di Belen Rodriguez.

Poi, Giaele l’ha liquidata, mostrando una certa insofferenza nei suoi confronti, con un “Non parla neanche l’italiano”. E Antonino ha ribadito, in riferimento alla Rodriguez: “io con il Sudamerica ho già dato“.

La Marzoli sconvolge le dinamiche tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi?

Poi, anche Luca ed Edoardo hanno parlato di lei, in quanto la nuova entrata ha già creato un po’ di maretta tra Donnamaria e Antonella (ma lo ha fatto anche Micol Incorvaia, ex fidanzata proprio di Edoardo).

“Queste si menano“, ha commentato Edoardo, ottenendo in risposta dalla Fiordelisi un “Io non uso le mani, uso la parola”.

“A me meno male che non me ha detto un ca..o se no la tiravo pe l’aria – ha commentato Luca Salatino sulla questione – E poi mi ha detto: quando parli ‘nte capisco!”

“Perché, lei si capisce?” ha detto subito Antonella, mostrando a sua volta poca capacità di sopportazione nei confronti della Marzoli.

Tra commenti, battutine e riferimenti un po’ infelici, la nuova concorrente ha già portato una serie di nuove dinamiche. I presupposti, a quanto pare, ci sono tutti.

Oriana nel letto con Alberto: cosa è successo stanotte

Anche nella notte, infatti, ha colpito ciò che ha detto ad Alberto De Pisis. Dopo la puntata del GF Vip, Oriana è andata a letto accanto a lui e gli ha chiesto se fosse gay. Lui ha risposto: “Sì, però ho avuto storie anche con ragazze“…

Si tratta di una possibile storia che già sta stuzzicando la fantasia di molti… Alberto e Giaele hanno parlato di una possibile strategia a riguardo… Potrebbe succedere qualcosa anche in tal senso?

