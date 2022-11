GfVip, ‘quando passi per scemo …’: lite tra Alberto e Edoardo prima dell’inizio della puntata

Poco prima della diretta del GF Vip, Alberto De Pisis ha dimostrato un certo malumore nei confronti di Edoardo

Poco prima della diretta su Canale 5, nella casa del GF Vip è scoppiata la lite tra Alberto ed Edoardo.

LEGGI ANCHE: — GfVip, ‘sembri un preservativo’: la battuta di Alfonso Signorini divide il pubblico

Il motivo sarebbe legato alla disposizione dei “vipponi” sui divani, nel momento in cui si apre il collegamento con lo studio e Alfonso Signorini.

Alberto De Pisis, infatti, si è arrabbiato con Edoardo e Antonella: si è dovuto spostare per far sedere i due concorrenti vicini. “Sono troppo accondiscendente e questo viene scambiato per essere scemo” ha detto Alberto. “Già litigano e nemmeno è iniziata la puntata” ha scritto qualcuno su Twitter.

C’è però chi pensa che la sua reazione nasconda un malumore covato da tempo: “Ma davvero qualcuno crede che Alberto abbia sbroccato per un posto a sedere? Ovvio che lui è arrivato ad un punto limite e si è pure trattenuto tanto però passare pure per scemo anche no” ha scritto qualcun altro.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy